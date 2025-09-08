رئيس وزراء فرنسا يستبق سحب الثقة من حكومته بتحذير

شفق نيوز- باريس

دعا رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الاثنين، نواب برلمان بلاده إلى دعم خططه للحد من الديون، مستبقاً تصويت المجلس على الثقة من المُتوقع أن يطيح بحكومته في وقت لاحق من اليوم.

بايروا البالغ من العمر 74 عاماً، وفي محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه، حذّر من تفاقم ديون فرنسا، مشيراً إلى أن "الديون تغمرنا"، متمسكاً بموقفه بأن العجز العام المتفاقم والديون المتزايدة يشكلان تهديداً لمستقبل فرنسا، التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بايرو في خطابه، أن "الديون الحكومية ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وتعرض فرنسا لمخاطر الاعتماد على الدائنين الأجانب، كما ستقوض شبكات الأمان الاجتماعي، إذا لم يتم السيطرة عليها".

وتنعقد الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين، وسط توجه من المعارضة لإسقاط حكومة بايرو، وهو رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، حيث تنتظره هزيمة شبه مؤكدة في تصويت بالثقة الاثنين، وهو ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.