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رئيس وزراء بولندا يشير إلى المهاجرين العراقيين: يأسوا فعادوا إلى وطنهم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-21T17:07:09+0000
رئيس وزراء بولندا يشير إلى المهاجرين العراقيين: يأسوا فعادوا إلى وطنهم

شفق نيوز / أشار رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، يوم الأحد، إلى المهاجرين العراقيين الذين عادوا مؤخراً إلى البلاد، بالقول "الذين انتهزوا فرصة العودة إلى وطنهم، يأسوا من هذا الوضع، وأيقنوا أنهم خدعوا من قبل المهربين".

وذكر مورافيتسكي، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز في ريغا، أن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص على أراضي بيلاروس، مازالوا يعتزمون دخول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "السلطات البولندية اعتقلت منذ بداية الأزمة، حوالي 400 شخص يحملون جنسيات بلدان أوروبا الغربية والشرق الأوسط، متورطون في تهريب البشر"، مردفاً بالقول "من الواضح أن المافيا الدولية متورطة في مساعدة مينسك على استخدام هؤلاء التعساء في الأزمة السياسية على الحدود".

وعززت السلطات البولندية مؤخراً أمن الحدود وأحبطت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، محاولات المهاجرين دخول البلاد، ملقية باللوم على بيلاروسيا في أزمة الهجرة.

وتنفي السلطات البلاروسية هذه الاتهامات، وتؤكد أن بولندا تطرد المهاجرين قسرا، وباشرت في إيوائهم ومخاطبة الراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم لترحيلهم.

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