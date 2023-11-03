رئيس وزراء بريطانيا يصف تظاهرات مؤيدة لغزة في يوم " الهدنة المقدس" بـ"الاستفزازية"

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، خطط المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين لتنظيم مسيرة في وسط لندن في يوم الهدنة بالـ"استفزازية وتنم عن عدم الاحترام"، وفيما دعا وزيرة الداخلية اتخاذ ما يلزم لحماية "قدسية" اليوم، أكدت الشرطة البريطانية استخدامها الصلاحيات لضمان عدم نجاح أي شخص سيعطل المناسبة.

وقال سوناك في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن "التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي وينم عن عدم الاحترام، وهناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس النصب التذكاري وغيره من المعالم التذكارية للحرب، وهو أمر من شأنه أن يمثل إهانة للشعب البريطاني والقيم التي ندافع عنها".

وأضاف: "يجب حماية الحق في أن نتذكر بسلام وكرامة أولئك الذين قدموا أكبر التضحيات من أجل هذه الحريات".

ومضى سوناك قائلا إنه "طلب من وزيرة الداخلية سويلا برافرمان دعم الشرطة في القيام بكل ما هو ضروري لحماية قدسية يوم الهدنة ورمز الذكرى".

وذكرت شرطة العاصمة لندن أن "المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم مظاهرة كبيرة" في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لكنهم لا يعتزمون الاحتجاج في 12 من الشهر ذاته عندما تقام الفعاليات الرسمية لإحياء الذكرى".

وقالت شرطة العاصمة إنها ستجري عملية شرطية وأمنية كبيرة يومي 11 و12 تشرين الثاني / نوفمبر، وستستخدم كل الصلاحيات المتاحة لضمان عدم نجاح أي شخص يعتزم تعطيل المناسبة.

ومرت المظاهرات السابقة المؤيدة للفلسطينيين عبر منطقة وايت هول التي تقع بها وزارات حكومية والنصب التذكاري للحرب العالمية الأولى.