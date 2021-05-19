رئيس وزراء السودان: لن نتراجع عن التطبيع.. هذه مصلحتنا

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، إن في عملية التطبيع مع إسرائيل مصلحة لبلاده، وذلك في أول حوار مع الإعلام الإسرائيلي.

وأجرى حمدوك لقاء مع مراسل صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، أكد من خلاله أن عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر بأي حال من الأحوال، وذلك رغم التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع قطاع غزة والضفة الغربية.

وزعمت الصحيفة العبرية، أن عبد الله حمدوك قد أفاد بأن هناك مصلحة مشتركة للتطبيع بين بلاده وإسرائيل، قائلا:

إن عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر بأي حال من الأحوال، هذه مصلحتنا ونحن نرغب بها. التزمنا وسنظل ملتزمين ونحن مصممين جدا على الالتزام بالاتفاق مع تل أبيب.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات رئيس الوزراء السوداني جاءت خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، المنعقد هذه الأيام في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتستغرق زيارة الوفد السوداني عدة أيام، يشارك فيها رئيس الوزراء في المؤتمر الخاص بدعم الانتقال الديمقراطي في السوداني، إضافة إلى مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي في أفريقيا.

يشار إلى أن السودان وإسرائيل قد أعلنا في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توقيع اتفاق سلام بينهما، برعاية أمريكية.