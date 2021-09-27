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رئيس وزراء اسرائيل في مستهل لقائه بوزيرين عربيين: التقيت ملك الأردن والسيسي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T07:06:58+0000
رئيس وزراء اسرائيل في مستهل لقائه بوزيرين عربيين: التقيت ملك الأردن والسيسي

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في نيويورك، بوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة الإماراتي بوزارة الخارجية، خليفة شاهين المرر.

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

وأكد نفتالي بينيت أن "إسرائيل تتطلع إلى توثيق وتقوية العلاقات مع الإمارات والبحرين في كافة المجالات"، معرباً عن أمله في أن "تنضم دول أخرى في المنطقة إلى دائرة السلام".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أنا سعيد جدا بلقائكم..شعرت أنه من المهم أن نلتقي للإشارة إلى عام اتفاقيات إبراهيم، والتي تعتبر ذات مغزى كبير من وجهة نظرنا".

وأضاف: "بادئ ذي بدء، أود أن أخبركم أنني التقيت بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهما بالطبع مسروران بالعلاقة التي تلت ذلك بين بلدينا، وأريد أن أؤكد لكم الاستمرارية..نحن مستقرون ونؤمن بهذه العلاقة ونريد توسيعها قدر الإمكان".

وفي وقت سابق، قالت قناة التلفزيون الإسرائيلية i24 ، إن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد التقى سرا في عمان الشهر الماضي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

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