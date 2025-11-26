رئيس نيجيريا يعلن حالة طوارئ أمنية

شفق نيوز- أبوجا

أعلن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، يوم الأربعاء، حالة الطوارئ الأمنية على كامل الأراضي للتعامل مع تفاقم الوضع الأمني في البلد الأفريقي.

ووجه تينوبو في بيان له الشرطة النيجيرية بتوظيف 20 ألفاً من العناصر الإضافية ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 50 ألف فرد، مشيراً إلى أنه سيتم نشر المزيد من قوات الأمن في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة.

وأشاد تينوبو بجهود القوات الأمنية لإنقاذ 24 تلميذة مختطفة في ولاية كيبي بشمال غربي نيجيريا والزوار الـ 38 المخطوفين من كنيسة بولاية كوارا بغرب البلاد.

يذكر أن نيجيريا تشهد اعتداءات متكررة من قبل جماعات مسلحة وعمليات اختطاف تستهدف الطلبة في العديد من مناطق البلاد، إضافة إلى مواصلة المواجهات بين القوات الأمنية وجماعات المتشددين الإسلاميين في شمال شرقي البلاد التي أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح ما لا يقل عن مليونين منذ عام 2019.