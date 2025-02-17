رئيس مؤتمر ميونخ يبكي بعد انتقاد قاسٍ من نائب ترامب (فيديو)

شفق نيوز/ فقد رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسغن، يوم الاثنين، السيطرة على نفسه، وأدمعت عيناه، بسبب انتقاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أوروبا لـ"قمعها حرية التعبير".

وخلال الكلمة الختامية للمؤتمر، قال هيوسغن: "بعد كلمة نائب رئيس أميركا فانس الجمعة، علينا أن نحذر من أن قاعدة المبادئ المشتركة، لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية".

وأشاد بعدها هيوسغن بالسياسيين الأوروبيين الذين عارضوا فانس، خلال المؤتمر، وأكدوا "على القيم الراسخة".

ومع حديثه عن هذه الاختلافات، فقد السيطرة على مشاعره وبدأ بالبكاء، ولم يستطع إكمال كلمته، في مشهد لفت الحاضرين.

وأثارت كلمة فانس في المؤتمر الجمعة الماضي، ردود فعل غاضبة بين المشاركين بسبب هجومه على أوروبا.

فيما كان من المتوقع أن يركز جي دي فانس على مبادرة ترامب بشأن النزاع في أوكرانيا، فاجأ الرجل الثاني في واشنطن الحضور بتخصيص الجزء الأكبر من خطابه لانتقاد الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره "تراجعاً في حرية التعبير".

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن "التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية".

وأضاف "أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع".