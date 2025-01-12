رئيس محكمة العدل الدولية يبدي استعداده لقيادة الحكومة اللبنانية المرتقبة

شفق نيوز/ أفاد موقع "روسيا اليوم عربية"، يوم الأحد، بأن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أبدى استعداده ليكون رئيساً للحكومة اللبنانية المرتقبة.

وذكر الموقع أن رئيس المحكمة الدولية أبلغ عدداً من النواب اللبنانيين بأنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.

وتبرز عدة أسماء وسط استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة والتي دعا إليها رئيس الجمهورية جوزيف عون، غداً الاثنين، وهم:

فؤاد مخزومي، النائب عن دائرة بيروت

النائب إبراهيم منيمنة، معارض مستقل

النائب أشرف ريفي، وزير سابق ونائب معارض

رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي

وتترقب الأوساط اللبنانية بروز أسماء جديدة من قبل بعض الكتل والنواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة.

ويبدأ الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، غداً الاثنين استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة.

وانتخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعاني منها البلاد.

ونواف سلام قاضٍ ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد العام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة عشر سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن.

انتخب في العام 2018 قاضياً في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من ششباط/ فبراير 2024 رئيسا لهذه المحكمة لثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إي دونوغو، وسلام هو العربي الثالث الذي يتقلد هذا المنصب منذ نشأة المحكمة في العام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997)، والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018-2021).