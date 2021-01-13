رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي قدم استقالته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسبما ذكرت الوكالة، فقد استقبل الشيخ نواف الصباح، الأربعاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع لأمير الكويت كتاب استقالة الحكومة.

وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، قد قال الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة، ووضعوها تحت تصرفه.

وصرّح طارق المزرم في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفعوا لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه".

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

جدير بالذكر أنه في الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح خالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.