رئيس كولومبيا يتهم ترمب بغزو الكاريبي من أجل النفط

شفق نيوز- الرياض

هاجم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الثلاثاء، نظيره الأميركي دونالد ترمب، متهماً إياه بالعمل على غزو منطقة بحر الكاريبي للحصول على النفط وليس لمحاربة تهريب المخدّرات.

وقال بيترو في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنّ "الضربات الأميركية الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي وإستراتيجيتها المعلنة لمكافحة المخدرات لا تهدفان إلى مصادرة المخدرات، بل تمثلان تحضيراً لغزو يهدف إلى السيطرة على موارد وحكومات دول أميركا اللاتينية".

وأضاف: "لا داعي لإطلاق الصواريخ؛ فهي غير فعالة إطلاقاً ولا يبدو أن هذه الإجراءات تهدف في الواقع إلى مصادرة الكوكايين، بل هي أشبه بغزو، وهو غزو غير قانوني على نحو مبالغ فيه، هدفه هو النفط أكثر من حماية مجتمع أميركا الشمالية من المخدرات غير المشروعة"، وفق تعبيره.

وأكد أن "الفنتانيل" أكثر خطورة من "الكوكايين"، وأن جهود حكومة دونالد ترمب يجب أن تركز بشكل خاص على مكافحة هذا المخدر، مضيفاً: "الفرق هو أن الفنتانيل ليس ذريعة لغزو أميركا اللاتينية لأننا لا ننتجه، في حين أن الكوكايين هو أداة للسيطرة على حكومات أميركا اللاتينية".

ووصل بيترو إلى الرياض للمشاركة في المنتدى العالمي لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي جمع أكثر من 600 متحدث و15 رئيس دولة.

وقدّم الرئيس الكولومبي برنامجه حول الطاقة النظيفة، وسيادة أميركا اللاتينية، وسياسة مكافحة المخدرات.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن ترمب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأميركية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شنّ عملية عسكرية في فنزويلا.

وجاء هذا التصريح عقب إرسال سفن حربية أميركية، بما في ذلك طراد صواريخ موجهة وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، إلى شواطئ جمهورية فنزويلا البوليفارية، ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح والأسلحة النووية.

وانتقد الرئيس الكولومبي الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهماً ترمب بـ"السعي إلى غزو الجمهورية البوليفارية بذريعة مكافحة تهريب المخدرات"، وزعم أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على نفط البلاد.

كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة"، إذ أسفرت الهجمات على السفن عن مقتل 27 مواطناً من دول أميركا اللاتينية، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية لاحقاً فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي وزوجته وابنه ووزير الداخلية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترمب "بحماية الولايات المتحدة ومكافحة تهريب المخدرات".

وأوضح وزير الخزانة الأميركي أنه "منذ تولي بيترو السلطة، وصل إنتاج الكوكايين إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى إغراق الولايات المتحدة وتسميم الأميركيين"، وزعم أن "الزعيم الكولومبي سمح لعصابات المخدرات بالازدهار ورفض وقف أنشطتها".

بدوره، وصف بيترو هذه الإجراءات الحكومية الأميركية بأنها "تعسفية، تعكس نظاماً قمعياً"، كما صرح في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بأنه فُرضت عليه عقوبات بسبب "معارضته الإبادة الجماعية في قطاع غزة".