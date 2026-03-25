رئيس كوريا الشمالية: نعمل على توسيع "الردع النووي"

شفق نيوز- بيونغ يانغ

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية "KCNA"، يوم الأربعاء، بأن رئيس البلاد كيم جونغ أون، أكد في خطاب أمام البرلمان، أن بلاده ستعمل على تعزيز قواتها النووية بشكل دائم.

وأشار جونغ أون إلى أن وضع كوريا الشمالية كدولة نووية أصبح أمراً لا رجعة فيه، وأن توسيع "الردع النووي الدفاعي الذاتي" يعد أمراً أساسياً للأمن القومي، والاستقرار الإقليمي، والتنمية الاقتصادية.

وقال في خطابه أمام الجمعية الشعبية العليا، وهي الهيئة التشريعية التابعة للحزب الشيوعي، إن "الواقع العالمي الحالي، حيث تُنتهك كرامة وحقوق الدول ذات السيادة بلا رحمة بالقوة والعنف الأحادي، يوضح بجلاء ما هو الضمان الحقيقي لوجود الدولة والسلام".

وأضاف أن الأسلحة النووية ساعدت في ردع الحروب؛ ما أتاح للدولة التركيز على النمو الاقتصادي والبناء ورفع مستوى المعيشة.