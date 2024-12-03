رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية ويتهم المعارضة بالعمالة للشمال

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل حسب التوقيت المحلي للبلاد، فرض الأحكام العرفية.

وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

واتهم الرئيس الكوري الجنوبي المعارضة بـ"السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة".

وفي تصريحات تلفزيونية، قال يون إنّه "سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري"، على حد زعمه.

وعقب قرار الرئيس، أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

من ناحية أخرى، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.