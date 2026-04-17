رئيس كوبا يدعو الشعب للاستعداد لأي هجوم أميركي

شفق نيوز- هافانا

دعا رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، الشعب الكوبي للاستعداد تحسباً لأي هجوم أميركي محتمل.

وقال كانيل: "لا نريد الحرب، لكن واجبنا أن نكون مستعدين لمنعها، وإذا أصبحت حتمية فعلينا أن نكسبها، لا شك أن كوبا دولة قادرة على تحقيق النصر"، لافتا إلى أن "بلاده تمر بمرحلة صعبة".

واتهم كانيل، الولايات المتحدة باتباع سياسة "عدوانية متعددة الأبعاد" ضد كوبا، محملا إياها مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الكوبي بسبب الحصار المفروض على البلاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال مطلع الأسبوع الجاري، إن واشنطن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى ملف كوبا، موضحاً أن "كوبا قصة مختلفة، فقد أديرت بشكل سيئ للغاية لسنوات، وبعد إيران سننظر في هذا الملف".

يذكر أن ترمب، قد وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

كما قال البيت الأبيض، إن القرار يهدف إلى حماية المصالح الأمنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" لكوبا، على حد قوله.