رئيس قبرص: تهديدات نصر الله ليست لطيفة

شفق نيوز/ وصف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، يوم الخميس، تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، لبلاده بأنها "ليست لطيفة، ولا تتوافق مع محاولته تقديم صورة بأن قبرص متورطة في العمليات الحربية"، بحسب شبكة "سي إن إن".

جاء ذلك في معرض رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على التهديد الذي أصدره نصر الله، في خطاب تلفزيوني، أمس الأربعاء، بأنه قد يستهدف قبرص حال استخدمت إسرائيل مطاراتها في مهاجمة لبنان.

وقال خريستودوليدس، للصحفيين، "لقد قرأت التصريحات التي تم الإدلاء بها، وما يجب أن أرد عليه هو أن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في صراعات الحرب، وليست جزءًا من المشكلة، بل هي جزء من الحل".

وأردف أن "دورنا في هذا، كما ظهر، على سبيل المثال، من خلال الممر الإنساني، معترف به ليس فقط من قبل العالم العربي ولكن من قبل المجتمع الدولي ككل".

وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، قال خريستودوليدس: "بالطبع، هناك قناة اتصال مع كل من حكومتي لبنان وإيران، وهناك قناة اتصال عبر الوسائل الدبلوماسية".

وبشأن ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصريحات نصر الله، قال: "التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع ما يُحاول تقديم صورة بأن قبرص متورطة في العمليات الحربية بأي حال من الأحوال".

وعما إذا كان سيتواصل مع القادة الأجانب بشأن تصريحات حسن نصر الله، أوضح: "بالتأكيد عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني وليس خفيا".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني قد هدد، في خطابه التلفزيوني، قبرص قائلا إن "حزب الله" قد يعتبرها "جزءًا من العدوان" إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل في حرب مستقبلية محتملة مع لبنان، وأشار إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في مايو/ أيار 2023 في قبرص.