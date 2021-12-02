رئيس شركة فايزر يرجح الحاجة الى تلقيح سنوي ضد كورونا

شفق نيوز/ رجح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر المنتجة للقاح كورونا، ألبرت بورلا، يوم الخميس، أن يحتاج البشر لتطعيم سنوي ضد الفيروس لعدة سنوات مقبلة.

وقال بورلا إنه يعتقد أن التطعيم السنوي سيكون مطلوبا للحفاظ على "مستوى حماية مرتفع جدا"، بحسب شبكة "بي بي سي" الاخبارية.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه شركة فايزر على تطوير لقاحها حتى يناسب متحور "أوميكرون"، الذي يثير مخاوف حول العالم، وقد يصبح اللقاح المعدل جاهزا خلال 100 يوم.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.

وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".