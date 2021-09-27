رئيس شركة فايزر: الحياة ستعود لطبيعتها خلال عام

شفق نيوز/ رجح الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer الأمريكية للأدوية "ألبرت بورلا"، اليوم الاثنين، أن تعود الحياة الطبيعية مجددا خلال عام، مشدداً في ذات الوقت ضرورة تلقي اللقاح "سنوياً".

وقال بورلا في تصريحات له اليوم، إن الحياة الطبيعية ستعود مجدداً خلال عام، لكن من المرجح أن يكون من الضروري تلقي جرعة سنوية من لقاحات كورونا، لافتا إلى أن شركته تستعد خلال أيام لتقديم طلب للحصول على تصريح من الحكومة الأميركية باستخدام لقاحها للأطفال بين 5 إلى 11 عامًا.

وأكد رئيس Pfizer أن إنتاج شركته منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/ ايلول الحالي سيصل إلى ملياري جرعة من اللقاح، على أن تنتج مليار جرعة أخرى بحلول نهاية 2021، ليصبح الإجمالي ثلاثة مليارات جرعة خلال عام واحد.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بجرعات معززة من لقاح Pfizer وBioNTech للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، وغيرهم من الأميركيين المعرضين للخطر.