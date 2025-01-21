رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبه

شفق نيوز/ أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه لـ"إخفاق" الجيش والأمن في يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في إشارة منه إلى الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على مناطق غلاف غزة، وخلّف أكثر من 1140 قتيلاً.

وقال هاليفي في بيان، إنه يتحمّل مسؤولية إخفاقات الجيش والأمن، محدداً يوم الـ6 من آذار/ مارس المقبل موعداً لانتهاء مهامه ومغادرة منصبه في قيادة الجيش الإسرائيلي، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت القناة أنه قدم استقالته ضمن رسالة رسمية بعثها لوزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحاً أنه اتخذ القرار في ظل إدراكه للمسؤولية الملقاة على عاتقه.

كذلك أشار إلى أنه سيستغل الفترة المتبقية لاستكمال التحقيقات الداخلية وتعزيز جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على أنه سيعمل على تسليم القيادة لخلفه بشكل منظم ومدروس، خصوصا وأن أهداف الحرب لم تتحقق جميعها بعد، وفق تعبيره.

الجدير ذكره أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، كان دعا في الصيف الماضي، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو رفض حينها قائلاً إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. مع العلم أنه يمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن.

كما يختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت دخل فيه اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، الأحد الماضي، بعد 15 شهرا من حرب طاحنة.

ونص على تبادل الأسرى بين الطرفين، وتضمن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من كامل القطاع المدمر، مع إنشاء منطقة عازلة شمالاً، وأيضا وقف الحرب بشكل دائم، وإعادة إعمار غزة.

في حين رسمت بقيت بعض التصريحات الإسرائيلية لاحقا غموضا حول مصير معبر فيلادلفي جنوب القطاع، لاسيما أن إسرائيل كانت أعلنت سابقا رفضها الانسحاب منه.