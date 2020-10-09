رئيس أذربيجان يتحدث عن "فرصة أخيرة" أمام ارمينيا بشأن النزاع على "كاراباخ"
Category: عربي ودولي
Date: 2020-10-09T14:04:19+0000
شفق نيوز/ قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يقدم ليريفان "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى المفاوضات وسحب قواتها من إقليم قره باغ، وذلك تزامنا مع انطلاق مشاورات مع أرمينيا في موسكو بوساطة روسية.
واضاف علييف في خطاب متلفز، أنه "ليس بمقدور أي دولة أن تؤثر على إرادة بلاده بشأن الصراع في كاراباخ".
واوضح أنه "مستعد للعودة للمحادثات بشأن كاراباخ لكنه متمسك بسيادة بلاده الكاملة على الإقليم"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أية مفاوضات إذا أصرت أرمينيا على اعتبار إقليم كاراباخ جزءا من أراضيها".
وقال رئيس أذربيجان إنه "غير مستعد لتقديم أي تنازلات خلال المحادثات مع أرمينيا"، لافتا الى ان "بلاده نجحت في تغيير الوقائع على الأرض في كاراباخ عبر القوة العسكرية".