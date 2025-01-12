رئيس دولة يلغي 7 وزارات دفعة واحدة برسالة على البريد الإلكتروني

شفق نيوز/ قرر الرئيس الغاني جون ماهاما،، إلغاء سبع وزارات حكومية في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات لخفض التكاليف وفقا لبرنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.

وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وسعت غانا إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.

وتم انتخاب ماهاما رئيسا لثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم بفوز ساحق في انتخابات جرت في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.

وتعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.