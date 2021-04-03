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رئيس دولة يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه اللقاح الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-03T05:24:23+0000
رئيس دولة يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه اللقاح الروسي

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تلقى لقاحا ضد كورونا أنه أجرى يوم أمس الجمعة فحوصا أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز (62 عاما) في منشور على تويتر "مساء اليوم الجمعة وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37,3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية".

ويعزل الرئيس نفسه كإجراء احترازي، وقال إنه "في حالة صحية جيدة، وكنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي بدون ذلك، لكنني في وضع معنوي جيد".

وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير والثانية في 11 فبراير.

وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة.

 

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