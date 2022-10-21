رئيس حزب ألماني معارض يقول إن بلاده ستضطر لشراء الغاز الروسي من دول أخرى

أعتبر تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض أن بلاده بدلا من أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا وتبيع الغاز، ستضطر إلى شراء الطاقة الروسية من دول أخرى.

يأتي هذا التصريح بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز في بلاده، مضيفا أن أوروبا ستستطيع تسلم الغاز الروسي عبر تركيا.

وقال كروبالا في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة: "إذا رفضت ألمانيا الغاز الروسي، فمن الطبيعي تماما أن تبحث روسيا عن شركاء آخرين، مثل تركيا أو الصين. وفي النهاية، ربما سيتعين علينا شراء الغاز من هذه البلدان، ولكن هذا الغاز كان وسيبقى روسيا ولن نتمكن من تعويضه".

واعتبر كروبالا أن "كل هذا نتيجة للسياسة الخاطئة للحكومة الألمانية"، وقال: "على ضوء ذلك، من الواضح كيف أصبحت الشراكات الأوروبية متوترة بشكل متزايد بسبب السياسة الألمانية، ما تجلى، على سبيل المثال، في العلاقات مع هنغاريا، التي يريد (رئيس وزرائها) السيد (فيكتور) أوربان الاحتفاظ بعقود الغاز الخاصة به. يمكننا أن نرى بوضوح أن ما يسمى بالتضامن في أوروبا يتآكل أكثر فأكثر".

كما أشار كروبالا إلى أنه حتى دول مثل السعودية وكندا والنرويج، التي تدرس ألمانيا إمكانية إبرام عقود غاز معها، هي نفسها بحاجة إلى الغاز، وأضاف: "سيكون من المستحيل (لألمانيا) تعويض مثل هذه الكميات الضخمة (من الغاز التي كانت تحصل عليها من روسيا)".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن أمس الخميس أمام نواب البرلمان أن ألمانيا "تحررت" من الاعتماد على الغاز الروسية.