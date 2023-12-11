رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي السابق يعود إلى بلاده بعد غياب لـ6 سنوات

شفق نيوز/ عاد، اليوم الاثنين، رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي السابق عذبي فهد الأحمد الصباح إلى بلاده بعد غياب استمر 6 سنوات، إثر حكم عليه بالسجن خمس سنوات لمشاركته في "قروب الفنطاس".

والشيخ عذبي فهد الأحمد الجابر الصباح، هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، والابن الثالث للشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، ضابط متقاعد في قوات المغاوير في الجيش الكويتي.

وقد حكم عليه في 31 مايو 2016 بالسجن مدة خمس سنوات لمشاركته في "قروب الفنطاس"، إلا أنه توارى قبل تنفيذ الحكم. وأدرج اسمه في مرسوم العفو الأميري الصادر بتاريخ 17 يناير 2023.

وقد نشر حساب "المجلس"، التابع لوزارة الإعلام الكويتية، مقطعا مصورا عبر منصة x، يظهر فيه رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي السابق، وهو يحظى باستقبال حاشد في المطار.

يذكر أن "قروب الفنطاس" أو مجموعة الفنطاس هي مجموعة كويتية على تطبيق "واتساب" اشتهرت في 2 أبريل 2015 عندما استقبل أغلب الكويتيين رسالة على هواتفهم النقالة عبر التطبيق من رقم مجهول يبدأ بمفتاح دولة غير الكويت، تحدثت فيه عن مؤامرة تحاك على الدولة لقلب نظام الحكم والقضاء.

وقد صدرت بحق المتهمين بالقضية أحكام مختلفة بتهم "الإذاعة عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة".