رئيس الأركان الأميركي: ننتظر أوامر ترمب لاستئناف القتال

شفق نيوز- واشنطن

كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، يوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة لفرض حصار بحري شامل على إيران، مؤكداً أن القوات الأميركية بدأت منذ الثامن من نيسان الجاري تطبيق أوامر رئاسية تمنع السفن التجارية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها.

وقال كين، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تتابع بشكل دقيق حركة السفن المتجهة نحو إيران، مشيراً إلى أن 34 سفينة استجابت للتحذيرات وعادت أدراجها، فيما واجهت سفينة الحاويات “Tusca” إجراءً عسكرياً بعد محاولتها كسر الحصار.

وأضاف رئيس الأركان الأميركي، أن "الجيش في وضع الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى فور صدور الأمر من الرئيس دونالد ترمب".

وأوضح كين أن مدمرة أميركية اعترضت السفينة وأطلقت خمس طلقات تحذيرية بعد تجاهل الطاقم للنداءات لمدة ست ساعات، قبل أن تنفذ “نيران تعطيل” استهدفت غرفة المحركات بتسع قذائف، ما أدى إلى إيقافها بالكامل.

وأضاف أن قوات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) نفذت عملية إنزال جوي بواسطة مروحيات وسيطرت على السفينة، التي ما تزال قيد الاحتجاز.

وعلى صعيد متصل، أعلن كين أن قيادة المحيطين الهندي والهادئ (إندوبايكوم) نجحت في اعتراض ناقلتي نفط عملاقتين في المحيط الهندي كانتا تنقلان نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات.

وبيّن أن الناقلة الأولى “Tiffany” سعتها مليونا برميل، تمت السيطرة عليها عبر إنزال جوي في 20 نيسان، فيما جرى اعتراض الناقلة الثانية “Majestic X” (Ponix) بعد أيام، في إطار ملاحقة ما وصفه بـ“الأسطول المظلم” الإيراني.

وأكد أن هذه العمليات تُنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، وتُظهر “القدرة العالمية للقوة القتالية الأميركية”.

وفي سياق متصل، اتهم كين إيران بمحاولة توسيع الصراع عبر استهداف الملاحة الدولية، مشيراً إلى أنها “هاجمت خمس سفن تجارية واستولت على اثنتين مؤخراً”.

وشدد على أن القوات الأميركية “في حالة جاهزية قصوى”، ومستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى بأوامر من القائد الأعلى، بهدف حماية المصالح الأميركية وحلفائها ومنع زعزعة استقرار المنطقة.