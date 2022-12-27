رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن إفشال مخطط إيراني في سوريا

شفق نيوز/ اعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم الثلاثاء، عن إفشال مخطط إيراني سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا.

وقال كوخافي، في تصريحات أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن التصدي لإيران يجب أن يشمل كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط، مضيفاً أن خطة إيران لترسيخ نفسها في سوريا باءت بالفشل.

وأوضح رئيس الاركان الاسرائيلي، أن خطة قاسم سليماني قد فشلت، ولم تختف ولا يزال لدى الاحتلال الكثير من العمل في سوريا لمواجهة إيران.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أنه لا يوجد هناك اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني، موضحا: إذا كان هناك اتفاق جديد، فقد نعتقد أنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

وتابع: خلقت الاتفاقية السابقة حقيقة مفادها أن قُدرة إيران على اقتحام القدرات النووية المتقدمة كانت ممكنة عام 2030 من الناحية الاستراتيجية، لذلك تحتاج إسرائيل إلى امتلاك قُدرة مستقلة لإلحاق الضرر بالمشروع النووي الإيراني، وقد قمنا بتسريع الاستعدادات لذلك في السنوات الأخيرة، بوسائل وتسليح مستهدفة ضد المواقع الإيرانية، بالإضافة إلى تدريبات وتدريبات، وتم تنفيذ اثنتين منها فقط في الأشهر الستة الماضية.