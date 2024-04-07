رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على التعامل مع أي تهديد إيراني هجومياً ودفاعياً

شفق نيوز/ قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأحد، إن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني هجومياً ودفاعياً.

وأوضح هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون: "جيش الدفاع قادر على التعامل مع إيران أيضا، هجوميا ودفاعيا. لقد حضرنا أنفسنا لذلك حيث نملك منظومات دفاعية جيدة، والقدرة على التصرف بقوة في مواجهة إيران في أماكن قريبة وبعيدة. نعمل بتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي في تصريحات نقلها مراسل الحرة في القدس بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب في غزة: "قوات جيش الدفاع جاهزة وتعمل في كافة الساحات، سواء جنوبا أو شمالاً أو في يهودا والسامرة أو في ساحات أبعد".

واعتبر أن أيران منذ نشوب الحرب "تسعى للتملص من المشاركة المباشرة فيها، لكننا على دراية باستخدامها وتوجيهها وتمويلها ونقلها للمعرفة إلى جميع أتباعها في المنطقة".

وأكد استمرار الحرب في غزة والوصول "عاجلا أم آجلا" إلى مسؤول حماس "المختبئين".

وتابع في هذا الصدد: "نحن نمضي قدما وسنستمر في قتل المزيد من المخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية الإرهابية. لن نبقي ألوية حمساوية قائمة في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتصرف بمجرد اتخاذنا للقرار".

وأكد أنه بالتوازي مع ذلك، فإن إسرائيل "تتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع". متهما حماس بالسعي "للاستحواذ على المساعدات الإنسانية وتمنع توزيعها من أجل استعادة حكمها على القطاع".

واكد كذلك مواصلة الجهود الاستخبارية والعملياتية لاعادة المختطفين جميعهم في أسرع وقت ممكن.

واعتبر أن أهداف الحرب لم تتحقق بأكملها بعد، مؤكدا ضرورة "إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، وإعادة جميع سكان المنطقتين الشمالية والجنوبية إلى ديارهم بأمان، وتفكيك قدرات حماس في كافة أنحاء القطاع، وعلى نحو يتيح تولي جهة أخرى غير حماس السلطة".

وقال: "سيستغرق تحقيق بعض الأهداف وقتا طويلا ولن نتردد حتى تحقيقها. إن مهمة إعادة المختطفين هي الأكثر إلحاحا والأهم وتتميز بساعة رملية مختلفة عن تلك الخاصة بالمهام الأخرى".

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل "أكملت استعداداتها" للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران، إذ تبقي على التأهب لهجوم محتمل ردا على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن كافة الألوية لجنوبي قطاع غزة غادرت المنطقة، الليلة الماضية، عدا لواء واحد مهمته تتمثل في منع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمالي القطاع.