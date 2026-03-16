رئيس الوزراء بريطانيا: لن ننجر إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، أن بلاده لن تنجر إلى حرب أوسع مع إيران، مشيراً إلى أن لندن تعمل مع حلفائها لإيجاد خطة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه.

وقال ستارمر، في تصريحات نقلتها رويترز، إن الحكومة البريطانية تركز في الوقت ذاته على تخفيف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المواطنين داخل المملكة المتحدة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن حكومته ستدعم ما وصفهم بـ"الطبقة العاملة"، مؤكداً أن الأولوية هي مساعدة الأسر البريطانية على مواجهة ارتفاع الأسعار المرتبط بالأزمة الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حزمة دعم مالي بقيمة نحو 50 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعتمد على وقود التدفئة الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب الحرب وتعطل إمدادات النفط.

كما حذر ستارمر الشركات من استغلال الأزمة لرفع الأسعار، مؤكداً أن الحكومة قد تتخذ إجراءات قانونية بحق الشركات التي يثبت أنها استغلت الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك في وقت تسبب فيه الصراع في الشرق الأوسط بإغلاق فعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.

ورفضت اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا إرسال سفن للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حلفائه للمشاركة في حماية الممر البحري الحيوي.

وقالت الدول الثلاث، إنها لا تعتزم إرسال سفن للمساعدة في تأمين المضيق، الذي أغلقت إيران أجزاء واسعة منه أمام حركة ناقلات النفط، في وقت يواصل فيه ترمب الضغط على الحلفاء لتقديم دعم عسكري،، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" ابريطانية.