رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل ويتجه لوزارة الدفاع

شفق نيوز- كييف

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، يوم الثلاثاء، تقديمه طلب استقالته من منصب رئيس الحكومة، فيما كشف رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، أن شميغال سيصبح وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.

وجاء في طلب الاستقالة الذي نشر شميغال صورة له على قناته في تيليجرام: "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب رئيس وزراء أوكرانيا".

يشار إلى أن الحديث يجري بشكل نشيط منذ شهر يونيو/حزيران، عن تخطيط مكتب زيلينسكي لإقالة رئيس الوزراء الحالي دينيس شميغال وتعيين يوليا سفيريدينكو مكانه.

وكان زيلينسكي قد أعلن قبل ذلك، أنه عرض على النائبة الأولى لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تولي رئاسة الحكومة الأوكرانية.

وفي يوم أمس، كتب زيلينسكي عبر قناته على تيلغرام عقب لقائه مع سفايريدينكو: "اقترحت أن تتولى يوليا سفايريدينكو رئاسة الحكومة الأوكرانية، وأن تقوم بتحديث عملها بشكل جذري. وأتوقع أن تقدم خطة عمل الحكومة الجديدة في المستقبل القريب".