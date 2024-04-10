رئيس الوزراء الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين مصلحة جيوسياسية لأوروبا

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، على أن دول العالم لا يمكنها مساعدة الفلسطينيين ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً هذا العتراف بأنه "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليغريا، إن سانشيز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات دول من بينها النرويج والبرتغال، للحديث عن "الاعتراف بفلسطين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال سانشيز، أمام النواب الإسبان إن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها"، مضيفاً أن اعترافاً كهذا يندرج في إطار "المصلحة الجيوسياسية لأوروبا"، وأن إسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية" من دون أن يحدد موعدا لذلك.

يذكر أن سانشيز، الذي يعد من أكثر الأصوات انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، قال في تصريحات صحافية خلال جولة في الأردن والسعودية وقطر، إن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.

ومنذ بداية النزاع في غزة، يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الدفع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاعتراف.

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أصدر إعلاناً مشتركاً مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم "مستعدون للاعتراف بفلسطين" إذا كان يقدم "مساهمة إيجابية" في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي نفس السياق أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا الثلاثاء، أن سانشيز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول من بينها النرويج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن "ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين".

من جهة أخرى، ندد سانشيز الذي ينتقد إسرائيل بشدة منذ بدء الهجوم على غزة، الأربعاء بـ"الرد غير المتناسب بتاتاً" من جانب حكومة بنيامين نتانياهو على "الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أنه "يقوض عقودا من القانون الإنساني الدولي ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبالتالي العالم بأسره".