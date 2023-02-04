رئيس الوزراء الياباني يقيل مساعده جراء إدلائه بتصريحات معادية للمثليين

قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إقالة أحد مساعديه على خلفية إدلائه بتصريحات معادية للمثليين اعتبرها رئيس الحكومة "شائنة".

كيشيدا رأى أن تصريحات ماسايوشي أراي الذي قال إنه "لا يريد حتى رؤية" الأزواج المثليين المتزوجين، "شائنة" و"غير منسجمة" مع المجتمع الشامل الذي تهدف حكومته إلى تحقيقه.

أراي قال، إنه "لا يحب أن يعيش (مثليون) قرب منزله"، مضيفا أن الناس "سيهجرون البلاد لو سمحنا بالزواج المثلي"، حسبما نقلت محطة "إن اتش كي" التلفزيونية العامة. واعتذر في وقت لاحق، موضحا أن تعليقاته لم تكن لائقة حتى لو أنها تنبع من رأيه الشخصي.

هذه الإقالة تعبر ضربة جديدة لحكومة كيشيدا التي تتراجع شعبيتها باستمرار منذ العام الماضي بعد استقالة أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أو بالارتباط بكنيسة التوحي