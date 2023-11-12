رئيس الوزراء اللبناني: لسنا هواة حرب وأنا مطمئن على عقلانية حزب الله

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الأحد، إنه ليس من هواة الحرب، لكنه اشار في ذات الوقت الى أن "الحذر موجود".

واضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، ان "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها".

وتابع، "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة"، موضحا أن "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان".

واشار إلى أن "ما يهمه هو أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب ونتطلع دائما إلى الاستقرار""، مضيفا أن "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته".

وطالب ميقاتي بـ"وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن".

وتابع "وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان"، مبينا أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة".

وختم بالقول، "أطلب من الدول العربية خصوصا التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات بجنوب لبنان".