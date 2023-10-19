رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل

شفق نيوز/ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى تل أبيب.

وسيلتقي سوناك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوج، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت في إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة "كل وفاةٍ مدنية مأساة. والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".

وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون "لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، متعهدا بأن تكون بريطانيا "في طليعة هذا الجهد".

كما سيطالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.

وقال المتحدث باسم سوناك في وقت سابق يوم الأربعاء إن سبعة بريطانيين على الأقل قتلوا وفُقد تسعة منذ الهجوم على إسرائيل.

وذكر مكتبه أنه إلى جانب زيارة سوناك سيتوجه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع والسعي للتوصل لحل سلمي.