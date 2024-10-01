رئيس الوزراء البريطاني: نقف مع إسرائيل وسنرد في الوقت المناسب

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مساء اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل على خلفية الهجمة الصاروخية الإيرانية التي استهدفتها.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز "نقف مع إسرائيل ونقر بحقها في الدفاع عن النفس وسوف نقوم بالرد في الوقت الملائم".

وأضاف "نطلب من مواطنينا مغادرة لبنان فوراً"، مؤكداً "أعربت عن قلقي بشأن الوضع بالمنطقة ويجب خفض التصعيد والدبلوماسية هي المسار الوحيد".