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رئيس الوزراء الاسرائيلي يتوعد إيران: عهد الحصانة انتهى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-29T11:07:22+0000
رئيس الوزراء الاسرائيلي يتوعد إيران: عهد الحصانة انتهى

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، إن عهد حصانة النظام الإيراني انتهى.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نحتفل اليوم بتوحيد القدس عاصمتنا الأبدية التي سيرفع فيها علم واحد".

جاء ذلك في تصريح مقتضب نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وهذا ليس التهديد الاول لرئيس الوزراء الاسرائيلي، حيث بينيت قال مطلع شهر أيار الجاري، إن "عصر حصانة صُناع الإرهاب ولى".

وتابع: "سنضرب ليس الذين يعتدون علينا مباشرةً فحسب، وإنما الجهة التي أرسلتهم أيضًا. لقد ولى عصر الحصانة التي كان يتمتع بها صناع الإرهاب".

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