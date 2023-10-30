رئيس الموساد في قطر.. الصحافة الإسرائيلية تكشف تفاصيل الزيارة السرية

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة أجراها رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى قطر الأسبوع الماضي، ولقائه كبار المسؤولين القطريين في الدوحة لمناقشة جهودهم في محاولة تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن "مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي قرر يوم الخميس الماضي، توسيع عمليات الجيش البرية في قطاع غزة بعد رفض تزويد إسرائيل عبر قطر بقائمة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس".

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مطالباً إسرائيل بوقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم.

كما أشار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى المدنيين لديها، عندما تصبح الأوضاع الميدانية مناسبة لذلك.

وما تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".