سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلق على الانتخابات العراقية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-17T11:37:10+0000
رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلق على الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "النفوذ الإيراني" هو وراء الأحداث الأخيرة في لبنان والعراق.

وجاء تصريح بينيت في إشارة إلى أحداث الطيونة الأخيرة في العاصمة بيروت، وسط مظاهرات نظمها "حزب الله" و"حركة أمل" ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، فضلاً عن الانتخابات العراقية التي افرزت فوز الكتلة الصدرية  وخسارة قوى سياسية اخرى.

وقال بينيت في بداية اجتماع الحكومة: "نحن نتابع التطورات في لبنان وقليلا شرق العراق.. في كلتا الحالتين، نرى اتجاهاً قادماً من الأسفل، لقوى سئمت ببساطة من سيطرة وتأثير إيران، سواء كان "حزب الله" في لبنان أو "الميليشيات الشيعية" في العراق، والتي تضررت بشدة في الانتخابات التي جرت هناك الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن كلاهما كان نتيجة "اللمسة الإيرانية".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي: "كل مكان يذهب إليه الإيرانيون يدخل في دوامة العنف والفقر والفشل وعدم الاستقرار"، معربًا عن أمله "للشعبين اللبناني والعراقي في تحرير أنفسهم من "القبضة الخانقة" للحرس الثوري الإسلامي وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم"، على حد تعبيره.

related

عون يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها تصريف الأعمال

Date: 2020-08-10 17:56:10
عون يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها تصريف الأعمال

إحالة رسائل من عرب يرغبون بالتجسس لصالح إسرائيل إلى الموساد

Date: 2021-04-28 20:59:56
إحالة رسائل من عرب يرغبون بالتجسس لصالح إسرائيل إلى الموساد

اندلاع حريق كبير داخل منشآت نفط في لبنان

Date: 2021-10-11 06:13:46
اندلاع حريق كبير داخل منشآت نفط في لبنان

اكثر من 100 حريق مستمر يلتهم لبنان

Date: 2019-10-15 09:24:35
اكثر من 100 حريق مستمر يلتهم لبنان

أزمة لبنان تتفاقم .. رفع سعر الخبز للمرة الخامسة

Date: 2021-06-22 13:24:51
أزمة لبنان تتفاقم .. رفع سعر الخبز للمرة الخامسة

محتجون لبنانيون يضرمون النيران بمبنى حكومي

Date: 2021-01-29 04:13:59
محتجون لبنانيون يضرمون النيران بمبنى حكومي

اغتيال احد قادة حزب الله

Date: 2020-04-05 08:41:25
اغتيال احد قادة حزب الله

لبنان.. اجتماع أمريكي فرنسي سعودي لبحث الأزمة الاقتصادية

Date: 2021-07-12 11:20:45
لبنان.. اجتماع أمريكي فرنسي سعودي لبحث الأزمة الاقتصادية