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رئيس البرلمان اللبناني يناشد الصدر بالعدول عن اعتزال السياسة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-31T17:19:54+0000
رئيس البرلمان اللبناني يناشد الصدر بالعدول عن اعتزال السياسة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى العدول عن قرار اعتزال السياسة.

وقال بري، رئيس حركة "أمل" الشيعية، في كلمة ألقاها على حشد من أنصاره الذين تجمعوا في جنوب لبنان لإحياء ذكرى اختفاء رجل الدين موسى الصدر قبل 44 عاما، " نقدر للعراق وقوفه إلى جانب لبنان في كل المراحل".

وأضاف "نناشد مقتدى الصدر العودة عن اعتزاله وتلبية دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للحوار، فالحوار وحده الحل"، مؤكداً أن "العراق باستقراره وقوته وعروبته يشتد ساعد الأمة، والعراق هو البوصلة لتصحيح العلاقة بين دول الجوار، وعودة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والسعودية".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين الماضي الاعتزال النهائي للشؤون السياسية ردًا على بيان المرجع الديني كاظم الحائري الذي أعلن فيه اعتزال العمل المرجعي، والتوصية باتباع مرجعية المرشد الفقيه في إيران علي خامنئي.

وأمس الثلاثاء، انسحب أنصار التيار الصدري المحتجون من المنطقة الخضراء في بغداد؛ بعد دعوة زعيمهم مقتدى الصدر لهم بأن ينسحبوا خلال 60 دقيقة.

وشهدت المنطقة الخضراء، منذ، الإثنين الماضي، اشتباكات دامية، اندلعت إثر احتجاجات نفذها أنصار الصدر على خلفية إعلانه اعتزال الحياة السياسية.

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