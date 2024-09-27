رئيس البرلمان اللبناني يطرح مبادرة لوقف إطلاق النار ويصر على "الهدنة الثنائية"

شفق نيوز/ طرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مبادرة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكنه أصر على أن اي هدنة يجب أن تسري في لبنان وغزة على حد سواء.

وقال بري في تصريحات لصحيفة "لوريان لو جور" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب على الجميع وتراجع عن موافقته على مبادرة وقف النار الامريكية.

وشدد بري على وقف إطلاق النار لـ21 يوما يجب أن يسري في لبنان وغزة على حد سواء، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن أهالي القطاع.

مبادرة بري

وضع بري ورقة لطرح مبادرة تتضمن وفق مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، العمل على خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتطلق مساراً جديداً للمفاوضات.

ورقة بري وبحسب المصدر تجمع بين المقترحات الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكستين والورقة الفرنسية التي قُدمت سابقاً.

وتحتوي بنودها على هدنة لأربعة أسابيع في البداية وتشمل وقفا للأعمال العسكرية بين الجانبين وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار وتوفير ضمانات بشأن إعادة الإعمار وإعادة النازحين.

يليها فتح مسار ترسيم الحدود البرية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمراقبة الحدود، ووقف اي نشاط عسكري لحزب الله.

المصادر لفتت إلى أن أساس الورقة التوصل لصيغة مقبولة من غالبية الأطراف لتطبيق القرار 1701.

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إنه "ليس هناك طرف لبناني قادر على الضغط على الحزب، مضيفة أنبري "ينصح حزب الله ويقدم استشارات ولكن يستحيل الضغط عليه".

وأضافت المصادر: "حزب الله لا يزال على موقفه لا فك ارتباط بين لبنان وغزة، والمفاوضات لم تعد على مستوى لبنان بل على مستوى دولي".تعنت نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرئيل "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها.

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".

كما ذكر مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان".

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.