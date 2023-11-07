رئيس البرلمان العربي يهاجم المجتمع الدولي: الصمت تجاه غزة "ازدواجية فجة للمعايير"

شفق نيوز/ وصف رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم الثلاثاء، حالة الصمت الدولي "المخزي" لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنه يعبر بشكل "فج عن ازدواجية المعايير".

وشدد العسومي، خلال كلمته في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج بقطر، على "حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة".

وأكد دعم البرلمان العربي للجهود اليومية التي يقوم بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، "وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم".

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر، بقيادة الأمير تميم بن حمد، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على المستويات الحكومية والبرلمانية كافة، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.