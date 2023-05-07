رئيسي يوجه بتشكيل "لجنة خاصة" لمناقشة احتجاجات إيران

شفق نيوز / أوعز الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ودراسة الأبعاد الخاصة المتعلقة بالاضطرابات التي حدثت خلال العام الماضي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "هذا القرار جاء تعقيبا على تقرير قدمه وزير الداخلية حول أداء فريق العمل المعني بمتابعة الاضطرابات الأخيرة".

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن "من أبرز ما جاء في مهام هذه اللجنة، هو إجراء تحقيق شامل ومتقن، حول الجوانب المختلفة للاضطرابات التي جرت في الخريف الماضي، استناداً إلى التقارير المعدة لدى الجهات المسؤولة والتقارير الشعبية والإعلامية، ومناقشة دعاوي المصابين في هذه الأحداث أو عوائلهم ومتابعة التعويضات عن خسائر المواطنين المترتبة على الاضطرابات".

وكان مسؤول إيراني، قد اعتبر "أحداث الشغب التي شهدتها إيران خلال الخريف الماضي، "فتنة شاملة ودولية ضد إيران"، مشيراً إلى أن "الاستكبار العالمي تكاتف واستخدم أساليب واستراتيجيات جديدة".

وقال مسؤول منظمة تعبئة البناء في إيران العميد محمد زهرائي، إن "الحرب الهجينة التي شنت على إيران في هذه الفتنة الدولية ركز فيها العدو على فهم أفكار الشعب الإيراني وحاول قلب المفاهيم في أذهان المواطنين"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".