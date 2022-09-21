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رئيسي يرفع صورة سليماني في مقر الأمم المتحدة ويطالب بمعاقبة ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-21T14:28:05+0000
رئيسي يرفع صورة سليماني في مقر الأمم المتحدة ويطالب بمعاقبة ترامب

شفق نيوز/ رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أمريكية مطلع 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

وقال رئيسي، خلال إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في الولايات المتحدة، قائلاً، "لم يقم أحد بقيادة الحرب على الإرهاب كما فعل سليماني"، مطالباً بـ"معاقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أعطى الأمر باغتياله".

وأضاف، أن "الخلافات لا تحل بالحروب بل بالحوار.. الحروب لا تحل المشاكل بل الحوار قادر على ذلك وكنت أؤكد لدول المنطقة على أهمية التعاون بيننا".

وأكد بالقول، "نحن نرغب في العلاقات مع كل دول العالم سيما دول الجوار"، مبينا ان "الأمن في المنطقة يجب أن يتوفر من داخلها وليس من خارجها وهذا ما أكدناه للدول الجارة".

وتابع الرئيس الايراني، "أكدنا لجيراننا أن الأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل لا أن يفرض من الخارج، وأن الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس لا يمكن أن يكون شريكاً في الأمن".

وقال رئيسي ، "لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو الحصول عليها ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا، وأن الجمهورية الإسلامية لن تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه".

واوضح ، ان "الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقا نوويا عام 2015 والتزمت بكل بنوده وطبقته، لكنها واجهت انسحاب أميركا منه"، مضيفا ان "إيران وقعت الاتفاق النووي بحسن نية وأوفت بجميع التزاماتها دون استثناءات ولكن أمريكا داست عليه بالأقدام".

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