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رئيسي يرد على بايدن: إيران لن تصبح أسيرة لكم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-04T08:40:59+0000
رئيسي يرد على بايدن: إيران لن تصبح أسيرة لكم

شفق نيوز / رد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الجمعة، على تصريحات لنظيره الأمريكي جو بايدن، لافتاً إلى أن إيران تحررت قبل 43 عامًا ولن تكون "أسيرة لهم".

واعتبر رئيسي، خلال حديثه بمناسبة مراسم يوم التلميذ واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي أمام وكر التجسس الأمريكي السابق، اليوم هو يوم مقارعة الاستكبار العالمي و الغطرسة والأنانية، أن "أمريكا لعبت وتلعب الدور الرئيسي في الحروب وإراقة الدماء".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن "في ثقافتنا الدينية، هناك تركيز على بناء وتطوير الذات، ويجب على الإنسان أن يجعل الله هو الحاكم على نفسه ويصبح طالبًا لله بدلاً من الأنانية و الغرور الذاتي".

ولفت إلى أن "اليوم ،الولايات المتحدة  الامريكية هي رمز للاستكبار والغطرسة وحسب قول الإمام الخميني الراحل هي الشيطان الأكبر، وهي تقوم بالقضاء على العديد من الشعوب في جميع أنحاء العالم لتحقيق مصالحها.

وتابع رئيسي: "إن لم تكن الحركة الكبرى لطلبة خط الإمام في 4 نوفمبر 1979 لمقارعة الاستكبار، لبقي الكفاح ضد الاستعمار غير مكتمل"، مخاطباً بايدن بالقول: "لقد تم تحرير إيران قبل 43 عامًا ولن تكون أسيركم".

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