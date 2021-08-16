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رئيسي يحث أفغانستان على الاستفادة من "الفشل العسكري الأمريكي"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-16T10:44:22+0000
رئيسي يحث أفغانستان على الاستفادة من "الفشل العسكري الأمريكي"

شفق نيوز/ عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، عن اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان، والتزامها بسياسات حسن الجوار.

وقال رئيسي "إيران سوف تسعى لتأمين الاستقرار في افغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق و الجار للتوصل إلى وفاق وطني".

وأضاف أن "الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن تكون فرصة لتجديد الحياة والأمن والسلام المستمر في هذا البلد".

وعبر رئيسي عن اعتقاد القيادة الإيرانية أن "الأمن والاستقرار في أفغانستان لا يأتي إلا عبر احترام إرادة هذا الشعب المظلوم".

وقال: "إيران ترصد تطورات الأحداث في أفغانستان وتلتزم بسياسات حسن الجوار في علاقاتها مع هذا البلد".

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