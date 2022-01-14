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رئيسي: لا نواجه حربا في المنطقة لكن اليقظة ضرورة إقليمية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-14T08:43:12+0000
رئيسي: لا نواجه حربا في المنطقة لكن اليقظة ضرورة إقليمية

شفق نيوز/ رأى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن مراقبة الوضع في المنطقة من قبل قوات بلاده أمر ضروري.

وقال رئيسي، في كلمة له خلال زيارته محافظة خوزستان إن "قواتنا المسلحة تشكل في الواقع مأمنا وملاذا آمنا للناس ليس في القول والشعارات بل بالفعل وهذا يدعو للفخر".

وأضاف: "حاليا لا نواجه حربا في المنطقة لكن اليقظة ورصد الأوضاع من قبل قواتنا المسلحة تعد ضرورة إقليمية".

وأكد أن "قوات الحرس الثوري الإيراني تحمي حدودنا المائية والجوية، بصورة مميزة خاصة أمام القوات الأمريكية التي أتت إلى المنطقة، وشاهدنا سابقا جزء من هذه البسالة في احتجاز القوات الأمريكية التي تعتدي على المنطقة والحدود".

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