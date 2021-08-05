رئيسي في أول خطاب رئاسي له: أقدم يد الصداقة إلى كل دول المنطقة

شفق نيوز/ أدى الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية عصر اليوم الخميس امام مجلس الشورى الاسلامي لتبدأ بذلك الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية.

وقال رئيسي في كلمة له على هامش تأدية اليمين الدستورية، إن إرادة الشعب الإيراني تجسدت لمواصلة مسيرة الثورة وتكون البلاد على طريق الحرية والعدالة والتطور، مردفا بالقول إن الشعب الإيراني يقف على قمة شامخة وينظر نظرة استشرافية لما ينتظره في المستقبل.

وقال ايضا: أعتز وأفتخر أن أكون خادما للشعب الإيراني وحارسا لقيم الثورة

وأضاف أن أعداء إيران يشنون حربا نفسيا علينا ويقاطعوننا اقتصاديا لكن الانتخابات كانت بداية انطلاقة للشعب، مشيرا إلى أن إرادة الشعب تتجلى بالاستقلال والتصدي للقوى الاستكبارية

ونوه رئيسي إلى أن الشعب يريد من حكومته الجديدة أن تدافع عن حقوق الإنسان وأن تتبرأ من الظلم في كل أنحاء العالم

وقال ايضا: سنكون إلى جانب المظلومين في فلسطين وسوريا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وسنكون صوت المستضعفين، مضيفا "حان وقت تأدية الأمانة للشعب وحكومتنا ستكون حكومة وفاق وطني لا انقسامات فيها، وأدعو الجميع إلى مساعدة حكومتنا الوطنية والشعبية.

وأكد قائلا: نلتزم بمبادئ الثورة الإسلامية وسنعمل على تجفيف جذور الفساد ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية

وذكر الرئيس الإيراني أن قوة إيران في المنطقة هي التي توفر الأمن والاستقرار وتكون سدا بوجه القوى الاستكبارية، لافتا الى ان التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل أي مشكلة بل هو المشكلة بعينها.

وتابع رئيسي بالقول: أقدم يد الصداقة إلى كل دول المنطقة وأقبل يدهم بكل حرارة.

وحضر مراسم اداء اليمين الدستورية كبار المسؤولين في إيران، ومئات الوفود من العديد من دول العالم وتغطية اعلامية عبر اكثر من 100 صحفي اجنبي ومحلي.

وتسلم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي يوم الثلاثاء 3 اغسطس، حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الايرانية من المرشد الأعلى اية الله علي الخامنئي.