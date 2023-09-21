رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لـ"حرب عالمية" ضد الاتجار بالبشر

شفق نيوز/ دعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، يوم الخميس، الدول إلى شن "حرب عالمية" ضد المتاجرين بالبشر، فيما طالبت رئيسة حزب البديل اليميني الألماني بفرض "حصار" على البحر المتوسط لمنع وصول قوارب المهربين إلى أوروبا.

وقالت ميلوني في كلمتها أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، إن أكثر من 700 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط، خلال ساعات اليوم الخميس على متن قوارب من أفريقيا، وفقاً لموقع "DW عربية" الألماني.

وتعمل عصابات تهريب البشر في نقل المهاجرين من تركيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، اليونان أو قبرص أو إيطاليا.

وفي 14 حزيران/ يونيو الماضي، لقي المئات حتفهم بعد غرق قارب صيد كان مكتظا للغاية بالمهاجرين، على بعد نحو 50 ميلا بحريا أو 93 كيلومترا غرب اليونان.

ومنذ يوم أمس الأربعاء، وصل أكثر من 20 قارباً جديداً، معظمها قادمة من تونس. وظل مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا مكتظاً عن آخره بأكثر من 1100 شخص، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتخطى 400 شخص.

جدير بالذكر أن جزيرة لامبيدوزا الصغيرة، التي تقع بين صقلية وشمال أفريقيا، ظلت نقطة جذب أوروبية للهجرة لأعوام.

وفي الأسبوع الماضي، وصل آلاف المهاجرين من جديد إلى هناك على متن قوارب قادمة من شمال أفريقيا، حيث وصل أكثر من 5000 شخص خلال يوم واحد.

وفي سياق متصل، طالبت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، أليس فايدل، بفرض "حصار على البحر المتوسط" من أجل منع قوارب المهربين من العبور إلى أوروبا.

ونقل بيان صدر اليوم الخميس عن فايدل قولها إنه يجب إجبار هذه القوارب بلا استثناء على العودة إلى كل ميناء انطلقت منه "عن طريق مهام تقوم بها أساطيل".

وأضافت "أوروبا يجب أن تحمي نفسها من خلال فرض حصار على البحر المتوسط عن طريق قوات مشتركة تهدف حصريا إلى حماية سيادة القانون ووقف موجة الهجرة غير النظامية".

واتهمت فايدل الاتحاد الأوروبي بأنه "يفتقر إلى الرغبة والقدرة" على حماية حدوده الخارجية، وقالت إنه " لهذا السبب فالأمر متروك للشركاء الأوروبيين في وقف التدفق المفرط للمهاجرين الاقتصاديين في البحر المتوسط".