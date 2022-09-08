رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك باسمه الرسمي الجديد

شفق نيوز/ خاطبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية "جلالة الملك تشارلز الثالث".

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة الثلاثاء "اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث".

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الخميس، إنّ الملكة اليزابيث الثانية كانت "موضع حب وتقدير في العالم أجمع".

وأضافت تراس في رسالة مقتضبة بعد يومين فقط من قيام الملكة بتسميتها رئيسة للوزراء أن "وفاة جلالة الملكة تشكل صدمة هائلة للأمة والعالم".

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً ليصبح ملكا لبريطانيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.