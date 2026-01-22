رئيسة فنزويلا بالوكالة تعيد هيكلة الجيش وتستعد لزيارة واشنطن

شفق نيوز- كاراكاس

بدأت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، عملية إعادة تنظيم للقوات المسلحة، حيث عيّنت 12 ضابطاً رفيع المستوى في القيادات الإقليمية، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد أن كانت رودريغيز، التي تتولى السلطة منذ الإطاحة بالزعيم اليساري نيكولاس مادورو، قد عيّنت في وقت سابق من هذا الشهر رئيس جهاز المخابرات قائداً جديداً لحرسها الرئاسي.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ستزور الولايات المتحدة قريباً، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، لتكون أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وتعكس هذه الدعوة تحولاً مفاجئاً في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، منذ أن نفذت قوات خاصة أميركية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى سجن أميركي.

وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغيّر مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة، علماً بأنها ما تزال تخضع لعقوبات أميركية تشمل تجميد الأصول.

ومع انتشار أسطول من السفن الحربية الأميركية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريغيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن رودريغيز ستزور واشنطن قريباً، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وقالت رودريغيز بعد ذلك بوقت قصير، خلال لقاء مع مسؤولين محليين: "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا (...) سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية".

وتعود آخر زيارة قام بها رئيس فنزويلي في منصبه إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتولى الزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز السلطة.

وقد تسبب خبر الزيارة إلى الولايات المتحدة، التي لم تؤكدها السلطات الفنزويلية حتى الآن، بمشاكل لرودريغيز داخل الحكومة التي تضم مسؤولين مناهضين لما يصفونه بالإمبريالية الأميركية.