رئيسة فنزويلا المؤقتة تمد يد السلام إلى أميركا: لا نريد الحرب

شفق نيوز- كاراكاس

ناشدت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، يوم الاثنين، الحكومة الأميركية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي.

وقالت رودريغيز، في اجتماع لحكومة البلاد : "ندعو حكومة الولايات المتحدة للعمل معا على أجندة تعاونية تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام".

ونوهت إلى أن "السعي لعلاقة دولية متوازنة وقائمة على الاحترام بين الولايات المتحدة وفنزويلا من أولوياتنا".

وأردفت رودريغيز مخاطبة ترمب "يستحق شعبنا ومنطقتنا السلام والحوار، لا الحرب، هذه هي فنزويلا التي أؤمن بها، والتي كرست حياتي لها، حلمي أن تصبح فنزويلا قوة عظمى".

وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية، أمس الأول السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد، وذلك بعد عملية عسكرية أميركية اسفرت عن "اعتقال" الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، بتنفيذ ضربة ثانية على فنزويلا إذا : "إذا لم يتصرفوا بشكل جيد".

كما توعد ترمب نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، قائلاً إنها "ستدفع ثمناً باهظاً، ربما أسوأ من مصير مادورو"، إذا لم "تفعل ما هو صحيح"، مشيراً إلى أن مادورو "استسلم على الفور".