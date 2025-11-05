رئيسة البرلمان الألماني: بلادنا تحولت إلى "بيت دعارة لأوروبا"

شفق نيوز- برلين

اعتبرت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر، يوم الأربعاء، أن بلادها تحولت إلى "بيت دعارة لأوروبا" وأن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية للمرأة، داعية إلى فرض حظر شامل على البغاء في البلاد.

وقالت كلوكنر التي تمثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خلال كلمتها في حفل "جائزة البطلة" الذي نظمته مؤسسة أليس شفارتسر في برلين: "أنا على قناعة تامة بحظر الدعارة وبيع الجنس في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها من أبواب الرزق ليس فقط سخيفاً، بل هو إهانة وتحقير للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا طلابي في هذا المجال".

واقترحت كلوكنر تطبيق ما يعرف بـ"النموذج الاسكندنافي" المعمول به في السويد والنرويج، الذي يجرم الزبائن والقوادين وليس بائعات الجنس، ويهدف إلى تقليل الطلب على الدعارة وتقديم برامج دعم اجتماعي للمرأة وإعادة تأهيل للمومسات لمساعدتهن في بدء حياة جديدة بعيداً عن هذا المجال الموبوء.

كما اتهمت كلوكنر السلطات بالتقاعس، مشيرة إلى أن القوانين القائمة مثل قانون الدعارة وقانون حماية "بنات الهوى" لم تحدث فرقاً حقيقياً في حماية النساء أو الحد من العنف والاستغلال.

وأضافت: "كل شيء ما زال على حاله: العنف والإكراه والتبعية للرجال".