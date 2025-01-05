رؤية أمريكية: إيران ستواجه عاما صعبا مع إدارة ترامب

شفق نيوز/ رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إيران ينتظرها عامًا صعبًا من المواجهة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، في حين تعاني من يد ضعيفة للغاية بعد عام 2024 الذي تركها مع أزمة اقتصادية حادة في الداخل ونكسات في الشرق الأوسط.

ووفقا للصحيفة، تخطط الإدارة الأميركية الجديدة لزيادة العقوبات على إيران كجزء من جهد عدواني لاحتواء دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، ولا تزال استراتيجية طهران، التي أصبحت أقل قوة مما كانت عليه، تهدد حلفاء واشنطن وشركائها، وخاصة إسرائيل، كما أنها لا تلاقي شعبية بين العديد من الإيرانيين العاديين. كما يدرس فريق الرئيس المنتخب ترمب الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لمنع إيران من بناء سلاح نووي.

شلل الاقتصاد

وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الإيراني أصيب بالشلل بالفعل بسبب مزيج من سوء الإدارة والفساد والعقوبات القائمة. فقد أدى نقص الطاقة إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات وتعطيل الإنتاج في عشرات المصانع. وفي الوقت نفسه، تم تخفيف التهديد العسكري الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية لحلفائه حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، ونظام الأسد المنهار الآن في سوريا، ومعظم الدفاعات الجوية الإيرانية.

وقالت: "تمثل الصعوبات التي تواجهها الجمهورية الإيرانية التحدي الأكبر لزعمائها الدينيين منذ عام 2022، عندما هزت البلاد اضطرابات واسعة النطاق أشعلتها وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة بعد أن زُعم أنها ارتدت حجابًا غير لائق.. سحقت السلطات الانتفاضة بالقوة الغاشمة التي قالت منظمات حقوق الإنسان إنها قتلت المئات. وبينما تظل الاحتجاجات على الصورة الاقتصادية المتدهورة محدودة، يبدو النظام أكثر عرضة للاضطرابات الآن".

قالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، إن القيادة الإيرانية "تواجه على الأرجح التحديات الأشد عمقاً من صنعها" منذ سنوات. وأضافت أن هذا قد يدفع طهران أيضاً إلى التفاوض على تسوية مع الغرب في سعيها إلى إيجاد مخرج من الأزمة.

شبح الاضطرابات الاجتماعية

لقد انتُخِب الرئيس مسعود بزشكيان في يوليو/تموز على أساس برنامج إصلاحات اجتماعية، وإحياء اقتصادي، وانفتاح سياسي على الغرب. ولكن بعد ستة أشهر، بدأت آمال الإيرانيين في تحسين حياتهم اليومية تتلاشى بسرعة، فقد أثارت الأزمة الاقتصادية خطر الاضطرابات الاجتماعية، وهو ما يثير قلق السلطات الإيرانية. فقد تظاهر التجار احتجاجاً على التضخم المتصاعد، بينما احتج المتقاعدون وعمال النفط على تأخير أو خفض أجورهم، بحسب الصحيفة.

لقد أنهت العملة الإيرانية ــ التي تعد مؤشرا على المعنويات الاقتصادية ــ عام 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند ، بانخفاض 40% عن مستواها في بداية العام. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% منذ عام 2012 ــ عندما تصاعدت العقوبات بسبب برنامجها النووي ــ إلى 4465.60 دولار العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.

وقال حميد رضا رستيجار رئيس غرفة نقابات طهران التي تمثل الباعة إن صناع الأحذية والتجار الآخرين في البازار الرئيسي بطهران نظموا إضرابا نادرا في 29 ديسمبر/ كانون الأول بسبب ارتفاع التضخم. وقال بعضهم في مقاطع فيديو نشرتها النقابات التجارية الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي «لا تخافوا، اقتربوا». وقال رستيجار في بيان على موقع النقابات على الإنترنت إن المحتجين خشوا أن تصبح السلع التي يتم تسعيرها بهذه الأسعار الصرفية بعيدة عن متناول معظم المستهلكين.

أصبحت الاحتجاجات بشأن القضايا الاقتصادية أكثر تواترا في جميع أنحاء البلاد وفي مختلف الصناعات. احتج الممرضون والعاملون في مجال الاتصالات على تأخر المدفوعات. وتظاهر المعلمون المتقاعدون في الأسابيع الأخيرة أمام البرلمان احتجاجا على تأخر مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وفقا لاتحاد المعلمين.

لقد امتد السخط إلى قطاع النفط، الصناعة الأكثر استراتيجية في البلاد وأكبر مصدر للعملة الأجنبية. فقد احتج العمال في مصنع البتروكيماويات في عبادان، أحد أكبر المصانع في البلاد، على عدم دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية والنقابات العمالية الإيرانية.

تسييس المظاهرات

وتزداد المظاهرات تسييسًا، حيث ينتقد بعض الناس النظام لتركيزه المفرط على أجندته الإيديولوجية وعدم اهتمامه بالاقتصاد بدرجة كافية. «كفى من إثارة الحروب، طاولتنا فارغة»، هكذا كتب على لافتة حملها المتقاعدون المحتجون في مدينة الأهواز. «اتركوا الحجاب وشأنه وفكروا فينا»، هكذا كتب على لافتة أخرى، في صورة نشرتها النقابة الحرة للعمال الإيرانيين، وهي مجموعة من النقابات العمالية الإيرانية في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وتضيف صحيفة وول ستريت جورنال أن نقص الطاقة الناجم عن سوء الإدارة وقلة الاستثمار لسنوات أدى إلى تفاقم الأزمة.

وقالت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية يوم 18 ديسمبر إن المنشآت الصناعية أنتجت الشهر الماضي 41% فقط من طاقتها بسبب نقص إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي. وقالت الغرفة إن انخفاض الإنتاج الناتج عن ذلك بين موردي الدواجن واللحوم يهدد الأمن الغذائي في البلاد.

وقال بيزيشكيان مؤخرا إن حكومته تعالج نقص الطاقة من خلال تشجيع الشركات والأسر على التوقف عن هدر الغاز الطبيعي والكهرباء، فضلا عن مكافحة تهريب الوقود.

وقال محمود نجفي عرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية التي تمثل بعض أكبر الشركات الإيرانية في بيان نشر على موقع الغرفة على الإنترنت إن المصانع تعاني من «ركود عميق» . وأضاف أن «أنشطة هذه الشركات لا يمكن أن تكون مربحة اقتصاديا» بمعدلات الاستخدام الحالية.

وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، أدى نقص الطاقة إلى توقف 22 مصنعاً للأسمنت وتباطؤ إنتاج الأدوية. ومن المتوقع أن تلحق مشكلات الطاقة الضرر بحصاد إيران هذا العام من خلال إغلاق مضخات المياه وتعطيل إمدادات الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي، حسبما صرح علي غولي إيماني ، رئيس جمعية مزارعي القمح الوطنية، لصحيفة تجارت نيوز الاقتصادية يوم الأربعاء.

ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية

لقد أدت أزمة الطاقة إلى تأجيج التضخم، الذي بلغ معدله السنوي 37٪ في نوفمبر، وفقًا للبنك المركزي للبلاد. وكانت المنتجات الغذائية هي الأكثر تضررًا. ففي السنوات الثلاث الماضية، تضاعف سعر اللحوم خمسة أضعاف وتضاعفت أسعار البطاطس أكثر من الضعف، وفقًا للمركز الإحصائي الإيراني في 31 ديسمبر. ووفقًا لغرفة التجارة، يعيش حوالي 32 مليون إيراني – أكثر من ثلث السكان – الآن تحت خط الفقر، مقارنة بـ 18 مليون شخص في عام 2017.

الحرس الثوري يحذر

الواقع أن الحالة الاقتصادية المزرية التي تعيشها إيران تثير قلق القيادة الإيرانية. فقد حذر الحرس الثوري الإسلامي، وهو القوة شبه العسكرية المكلفة بحماية الجمهورية الإسلامية، في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من المزيد من الاضطرابات وانتقد «محاولات تصوير النظام على أنه غير فعال، وإثارة الخوف داخل المجتمع».

قال علي ربيعي، مستشار بزشكيان للشؤون الاجتماعية، إن الأجيال الشابة من الإيرانيين ترفض الآن العزلة الاقتصادية والقيود الاجتماعية التي ميزت إيران في السنوات الأخيرة.

وكتب ربيعي، في صحيفة شرق الإصلاحية في 27 ديسمبر/كانون الأول: «إنهم يظهرون علامات التمرد على الوضع الراهن. لقد ساهمت العقوبات المطولة بشكل كبير في الشعور السائد باليأس، وتركت ندوبًا اجتماعية وسياسية عميقة».

عداوة سيئة مع ترامب

وفي مواجهة احتمال فرض عقوبات جديدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية «دون تأخير» في مقابل رفع العقوبات. لكنه قال في نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً إن البرنامج النووي الإيراني المتقدم أظهر قدرته على التعامل مع أي قيود جديدة.

وقال في إشارة إلى العقوبات التي فرضت في عهد ترمب الأول: «إن سياسة الضغط الأقصى فرضت سياسة المقاومة القصوى وانتهت بهزيمة قصوى للولايات المتحدة». وأضاف: «الدليل؟ مثال واحد: قارن فقط بين البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد سياسة الضغط الأقصى المزعومة».

وللتوصل إلى اتفاق، يتعين على الجانبين أن يبتعدا عن العداء. ومن المرجح أن يكون نهج ترامب تجاه إيران متأثرا بمعرفة أن عملاءها حاولوا اغتياله، كما قال مسؤولون سابقون في إدارة ترمب. وكثيرا ما يستحضر خامنئي ذكرى قاسم سليماني ، القائد العسكري الإيراني الذي أمر ترمب بقتله في عام 2020.

وقال فاكيل من تشاتام هاوس: «هناك نافذة ضيقة حيث سيكون النظام حريصًا على التفاوض وسيحظى ترامب بالزخم اللازم للحصول على ما يريد بيعه. لكن الوقت ليس في صالح [ترامب]. سيرغب الإيديولوجيون في معسكر الاخير في التوصل إلى تسوية من طهران قد لا تكون مستعدة لقبولها. لذا فإن هناك الكثير من الألم في انتظار إيران».